En VIVO: Cincinnati vs. New York Red Bulls por el torneo MLS is Back

Cincinnati y New York Red Bulls se medirán este miércoles en Florida por la tercera jornada de la fase de grupos del torneo MLS is Back.

Ambos equipos suman tres unidades y les alcanzará con un empate para lograr la clasificación.

Cabe destacar que quienes avanzarán a la fase final serán los dos líderes de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Cincinnati vs. New York Red Bulls?

El partido de Cincinnati vs. New York Red Bulls por la tercera jornada del torneo MLS is Back será este miércoles 22 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex, Florida.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

CDMX: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: ESPN, ESPN App, ESPN Deportes

Canada: TSN, TSN App

México: ESPN

Sudamérica: FOX Sports, ESPN Play

�� M A T C H D A Y ��@HSpecialSurgery | #RBNY pic.twitter.com/YYFJT2RL2t — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) July 22, 2020

