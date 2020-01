Ex compañero de Kevin Durant lo criticó y expresó su decepción

Kevin Durant pasó de ser uno de los jugadores más amados y respetados del mundo a convertirse en una especie de villano moderno en la NBA cuando pasó del Oklahoma City Thunder a los Golden State Warriors.

Y es que, más allá del hecho de cambiar de equipo - algo más que normal en el mundo del deporte - Durant fue señalado por la forma en la que lidió con la situación y sobre todo, la actitud que tomó hacia sus ex compañeros.

Entre estos críticos se encuentra Steven Adams, pívot titular del Thunder, que compartió varias historias en su libro “My Life, My Fight: Rising up from New Zealand to the OKC Thunder":

"El problema es la comunicación. La gente se molestará pase lo que pase, pero igualmente pueden respetarte si tú respetas la relación que construiste con los muchachos. No me lo tomo personal, porque pasé un tiempo limitado con él y además era mayor que yo. Así que realmente no lo critico por irse. Pero simplemente digo que si estuviera en su situación, probablemente les hubiera dejado saber primero a la gente con la que me relacioné. Simplemente avísales, o incluso después de todo el asunto diles 'hey, hermano, bla bla bla", comentó el pívot.

Durant, sin embargo, vivió los mejores años de su carrera tras la salida de Oklahoma, ganando finalmente un par de anillos de campeón, así como dos premios al Jugador Más Valioso de las Finales.

Adams, por su parte, continúa firme en su desarrollo como uno de los mejores centros defensivos de la liga, si bien su equipo no está aún para pelear por una Final.

