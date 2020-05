Giannis Antetokounmpo envió un mensaje luego de ser hackeado

Giannis Antetokounmpo es, para algunos, el mejor jugador de la NBA en la actualidad, incluso por encima de LeBron James. Esto hace que, evidentemente, tenga los focos encima constantemente, pero no sólo en lo que hace dentro del parquet, sino también fuera de las pistas.

Este jueves, último MVP de la NBA fue hackeado en su cuenta personal de Twitter, razón por la cual en su perfiol se escribieron varios mensajes con frases de odio hacia Stephen Curry, LeBron James, Khris Middleton y, demostrando que la persona que realizó la acción ilegal no tiene respeto por nada ni por nadie, se refirió al difunto Kobe Bryant.

Esto hizo que Antetokounmpo se sienta con culpa porque fue su nombre el que apareció por encima de todas las publicaciones comentadas, por lo que se sintió con la necesidad de disculparse. Giannis posteó una imagen con una reflexión acerca de lo sucedido, en sus cuentas sociales.

“¡Hola a todos! Regresé y me gustaría abordar el incidente de las redes sociales de hoy. Fui hackeado y la situación se está investigando actualmente. Los tweets y publicaciones fueron extremadamente inapropiados y estoy muy decepcionado y disgustado que alguien diga las cosas terribles que se dijeron. Me siento terrible de que los Bucks, Khris, LeBron y la familia Curry hayan sido incluidos en los tweets maliciosos y falsos. Me siento especialmente terrible por la familia Bryant. Durante su tiempo de duelo no deberían ser sometidos a este tipo de negatividad y comportamiento grosero. Gracias a todos por apoyar siempre a mi familia y a mí, y por favor manténganse a salvo”.

Si bien lo que se conoce es que Giannis fue hackeado en Twitter, su hermano Kostas, quien es compañero de LeBron en los Lakers, informó que también vio adulteradas las cuentas de correo electrónico y de su banco.

