Greta Cozzolino, la modelo que reveló que le hablaron Driussi y Pavón

No siempre los futbolistas son noticia por lo que hacen dentro de la cancha. En muchas ocasiones, sea por algo malo o bueno, destacan sus acciones fuera de la misma, en su vida diaria y hasta privada, haciéndose incluso más virales que algún gol o buena jugada en un partido.

En esta ocasión, fue Greta Cozzolino, influencer y modelo que se hizo muy conocida mediante la red social TikTok, quien en una entrevista se sometió a preguntas realizadas por la gente, siendo la duda de uno si alguna vez le había hablado algún jugador.

Primero que nada, en diálogo con el canal de YouTube Doble Mérito, ella aclaró: "Le he hablado a Paredes, Nahitan Nández, me gusta, miro fútbol, soy de Boca", para luego lanzar algunas bombas más.

"Creo que me habló Pavón, que estuvo escrachado hace poco", dijo entre risas para luego agregar: "Pero no le contesté. Le dije a mi papá, mirá quién me habló", bromeó con respecto al intercambio con quien hoy está en Boca, pero sin actividad luego de una operación.

Cuando parecía que la respuesta había terminado, recordó. "Y Driussi, era de Ramos, hablamos antes de que se vaya (para Rusia), estaba en pareja, seguramente, salió en todos lados, que estuvo con varias, yo tenía la data. Igual me habló la piba (Vanesa Monteverde), ya sabía, fue hace como 5 o 6 años, me causó mucha gracia. Por qué me hablás a mí, si él me está hablando, no yo a él".

