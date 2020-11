La nueva daga de Isiah Thomas a Michael Jordan: "No era mi competencia, yo era el dominante"

En palabras de Isiah Thomas, recién se enteró lo que Michael Jordan sentía por él después de ver The Last Dance. Evidentemente, las frases que MJ lanzó sobre el guardia no gustaron nada, al punto que se está encargando de dejar claro lo que piensa en cada oportunidad que se le da. La NBA terminó su temporada, pero sigue igual de viva.

A pesar de haber reconocido que le gustaría sentarse a comer alguna vez con Jordan, el exjugador de Detroit Pistons tiene bien en claro sus pensamientos sobre el ex de Chicago Bulls. Tal es así, que en el podcast de Shannon Sharpe lo minimizó hasta el siguiente nivel, donde aclaró que para él Michael no era su competencia, sino otros jugadores.

“Simplemente no era mi competencia. Mi enfoque fue Larry Bird, Magic Johnson, el Dr. J Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar Esos eran los chicos. No me importa lo que digan los demás. Puedes volver atrás y mirar la historia, esos eran los muchachos", enfatizó Thomas, poniendo por delante a otras figuras.

Isiah Thomas dijo que era dominante sobre Michael Jordan

Lod Bad Boys atrasaron la primera consagración de Jordan, eliminándolos de los playoffs en tres temporadas consecutivas. Por esa razón, se vio en la oportunidad de lanzar su mayor frase: “Solo cara a cara, era dominante sobre él. Hasta el 91, cuando básicamente me sometí a una cirugía de muñeca que puso fin a mi carrera, hasta entonces, mi récord contra él y su equipo, realmente no era competencia allí".

El GOAT para Isiah Thomas

Como es habitual, el exjugador de Detroit Pistons volvió a ser claro respecto a lo que piensa sobre LeBron James: "Nunca habíamos visto a un jugador así en la NBA. LeBron rompe un récord cada noche solo para recordarte que nunca antes habías visto algo así. Cuando todo esté dicho y hecho, será difícil para la gente mirar atrás y decir 'LeBron no fue el mejor'”, culminó.

