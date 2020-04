Jasson Domínguez y la explicación de su apodo

Cuándo los Yankees de Nueva York se hicieron de los servicios de Jasson Domínguez, el mundo quedó maravillado con la joyita que los Bombarderos del Bronx habían encontrado en la República Dominicana. Y es que Domínguez no solamente impone con su gran físico en su adolescencia, sino que también por su gran calidad sobre los terrenos. Es por ello que tiene un curioso apodo.

Es por este motivo que a Jasson le dicen El Marciano, y de eso conversó el periodista dominicano Yancen Pujols con el joven de 17 años.

"Hasta donde yo se, me dicen 'El Marciano' por las cosas que yo hago sobre el terreno. Muchas veces no las hago pero si, es algo que impresionaba, y por eso que me dicen el Marciano. A mi papá le decián 'el neney' y yo en mi infancia, a mi me decían 'el neneycito" detalló Jasson.

Aunque Domínguez no ha debutado oficialmente siquiera a nivel de ligas menores, la expectativa que hay con él es muy grande, y no por nada los Mulos de Manhattan le dieron a el Marciano el bono de firma amateur más grande de toda la historia, al darle 5 millones de dólares al joven para formar parte de la organización de los Yankees de New York.

