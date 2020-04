Joe Burrow reveló sus expectativas acerca del equipo que lo seleccione en el Draft

Aún existen muchas dudas acerca de qué equipo se quedará con Joe Burrow en el Draft de la NFL. Lo que no deja espacio al debate es el hecho de que el mariscal de campo producto de Louisiana State University será la primera selección global, actualmente en poder de los Cincinnati Bengals.

Es bien sabido que los Bengals necesitan un reemplazo para Andy Dalton y Burrow parece ser el candidato perfecto. No obstante, otros equipos como Los Angeles Chargers y Miami Dolphins presuntamente están levantando el teléfono para tratar de conseguir esta primera selección global.

Joe Burrow - Primero y Diez

En lo que respecta a las preferencias del joven de 23 años simplemente quiere ir a un equipo donde pueda tener la oportunidad de progresar y sobre todo, ganar, sin importar en qué lugar u organización termine jugando; de acuerdo con una entrevista reciente con el Cincinnati Enquirer:

Joe Burrow is QB1. No question. pic.twitter.com/p53Focivoy — NFL Film Review (@NFLFilmReview) April 9, 2020

"Solo quiero que me seleccione un buen equipo, una buena organización que pueda sacar el máximo de mi talento. He ganado en todos los lados en los que he jugado, nunca he tenido una temporada perdedora desde que tenía cinco años. No soy un perdedor y simplemente quiero ir a un lugar donde pueda ganar. Los equipos que escogen de primeros lo hacen por una razón. Pero ya dije lo que pienso: he ganado en todos los equipos que he estado, y siento que si alguien puede hacerlo, ese soy yo", declaró el mariscal de campo.

Burrow parece un talento generacional listo para convertir a cualquier organización en un contendiente casi de inmediato. No obstante, no sería el primer caso de un jugador desperdiciado por el mal manejo de una franquicia que no está lista para competir. Esperemos que, sea donde sea que recale, su talento pueda ser verdaderamente aprovechado.

