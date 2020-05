La decisión de Matthew Stafford que pone en duda su continuidad en Detroit Lions

Durante la actual temporada baja en la National Football League (NFL), el mariscal de campo Matthew Stafford ha sido objeto de varios rumores sobre su partida de los Detroit Lions, después de 11 temporadas, y pese a que los ha negado constantemente, una noticia ha puesto en alerta a los fanáticos.

Según ha dado a conocer el diario local Detroit Free Press, el quarterback ha puesto en venta su casa, que está ubicada en el municipio de Bloomfield, Michigan, con una extensión de 1.27 acres frente al lago e incluye una media cancha de basquetbol hecha de pisos en los que jugaron los Detroit Pistons en el Pontiac Silverdome, cinco chimeneas, sauna, bodega y piscina, cuyo precio de venta es de $6,5 millones de dólares.

Así está a la venta la casa del jugador (Foto: Redfin)

La mansión de 3,747 metros cuadrados fue adquirida por Stafford y su esposa, Kelly, en el 2013, mientras que en 2016 se le realizó una reforma que se mantiene hasta la actualidad, que con la información ha aumentado los rumores respecto de su posible partida hacia otra franquicia.

Detroit Lions QB Matthew Stafford's $6.5 million Bloomfield Twp. home is up for sale https://t.co/J24BSi5cKL via @freep — Dave Birkett (@davebirkett) May 15, 2020

Sin embargo, su pareja utilizó su Instagram para explicar la situación, aclarando que "no se necesita especular. Estamos a punto de tener nuestro cuarto hijo, personalmente no quiero vivir en un lago o tener una piscina con cuatro niños menores de 3 años. Nos pone muy tristes. Esa casa ha sido increíble. Nunca tendremos otra casa como esta. Simplemente nos hace sentir mejor saber que no hay peligros reales si los pequeños corren alrededor de todos los cuerpos de agua".

Por su parte, Stafford habló sobre los rumores y respondió que "les pongo menos atención que mi esposa. Pero es algo que no me molesta. Estoy aquí. Quiero estar aquí. Me encanta ser un Detroit Lion. Me encanta liderar a este equipo. Así que todo ese tipo de cosas sólo están ahí por estar ahí. Es un mes de noticias lentas en este momento, y estoy feliz de estar donde estoy y listo para lidiar con esta temporada baja de la manera que es y tratar de hacer lo mejor de la temporada que espero suceda".

Lee También