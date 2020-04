La esposa de Benedetto subió foto con la camiseta del Pipa, una usuaria la criticó y ella contestó

Sacrificando dinero de por medio, Darío Bennedetto dejó la comodidad de México a mediados del 2016 y eligió retornar a Argentina junto a su familia para cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera: jugar en Boca.

Si bien el Pipa contó con el apoyo de un sinfín de hinchas del Xeneize a lo largo de su estadía en el Xeneize, quien siempre estuvo al pie del cañon en los momentos buenos y malos fue nada más ni nada menos que Noelia Pons, su pareja desde hace varios años.



Hoy en día, instalados en Francia dado que el futbolista actualmente defiende la camiseta del Olympique de Marsella, ambos no pierden ni desaprovechan ninguna oportunidad para seguir a la distancia las principales novedades del club de sus amores.

En las últimas horas, sin embargo, Noelia vivió un momento más que particular a través de su cuenta de Instagram. Luego de subir una postal posando con la nueva y flamante casaca del Xeneize, la cual fue personalizada especialmente para ella con el apellido de su marido, la diva recibió una crítica en los comentarios.

Una usuaria, apuntándole directamente a la pareja del jugador por la imagen publicada, redactó: "Siempre una excusa para mostrar el cu...".

Noelia, sin siquiera pensarlo, no se quedó callada y puso las cosas en su lugar. "¡No necesito excusa! Es mi cuenta y muestro lo que quiero, en este caso muestro el cu... porque me parece que me salió lindo en la foto", replicó.

