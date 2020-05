La relación de Omar Vizquel y el Coronavirus

La situación de la pandemia del Coronavirus ha traído distintas reacciones en el mundo de la MLB, ya que no todos reaccionan de la misma manera ante una situación. Muchos peloteros han elegido buscar distracciones entrenando desde casa, pasando tiempo con su familia, aprendiendo una nueva habilidad o simplemente tratando de esquivar el tema de la Covid-19.

En el caso del venezolano Omar Vizquel, uno de los mejores en su posición en la historia de la MLB, tuvo algunas recomendaciones mientras siga el parón de las actividades en las Grandes Ligas, algo que no solamente ha afectado físicamente, sino psicológicamente también.

"Yo he tratado de evitar muchas noticias sobre el tema del coronavirus, pero siempre me mantengo informado. Es como cuando te eliminan en un playoff y no quieres saber nada de la gente, prefieres aislarte. Lo recomendable es estar activo para no deprimirte. Porque si no realizas una actividad puedes caer en depresión y es peligroso". Aseveró Vizquel.

Vizquel, a finales de 2019 fue nombrado nuevo mánager de los Toros de Tijuana para la siguiente temporada, equipo que participa en la Liga Mexicana de Béisbol, se encuentra en estos momentos esperando su llamado en su nuevo hogar en Arizona para retornar a suelo azteca y hacer su debut como dirigente en México.

La MLB todavía no llega a una acuerdo para colocar una fecha sobre el inicio de la temporada 2020 y conforme pasen los días la incertidumbre será mayor. Por ahora, la prioridad sigue siendo la salud de los protagonistas con relación a la pandemia y de comenzar esta campaña en el béisbol de las Mayores, en principio sería sin público en las gradas.

