El coronavirus golpea a los fanáticos de Las Vegas Raiders

Los Raiders se mudaron a Las Vegas con el propósito de tener un gran impacto económico para la organización con la masiva asistencia que tendrían de aficionados. Claro, era el primer contacto de la famosa ciudad de los casinos con el fútbol americano de la NFL, pero…

La pandemia del coronavirus llevó a los directivos de Las Vegas Raiders a tomar la decisión de no contar con aficionados durante los juegos que disputen en el Allegiant Stadium. Más allá de las pérdidas económicas, la salud y bienestar de los fánaticos es la prioridad.

Allegiant Stadium (Getty Images)

“Hemos tomado la difícil decisión de jugar la temporada inaugural de Las Vegas Raiders 2020 en el estadio Allegiant sin la asistencia de fanáticos”, fue el comunicado emitido por el propitario de la organizacíon Mark Davis.

Al inicio de la construcción del Allegiant Stadium hubo preocupaciones por un posible retraso a la hora de tener listo el estadio para los Raiders, sin embargo, y a pesar del coronavirus, la nueva casa del equipo estará disponible en el debut como locales contra New Orleans Saints (21 de septiembre).

No se descarta que los demás equipos se unan a Las Vegas Raiders y decidan no tener aficionados en la temporada 2020 de la NFL. El debut del equipo dirigido por el head coach Jon Gruden será contra Carolina Panthers el 13 de septiembre en el Bank of America Stadium.

