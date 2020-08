LeBron James, Manu Ginobili y leyendas de la NBA se rinden a los pies de Luka Doncic

����Increíble! Este chico es increíble! 43/17/13 en playoffs con 21 años. Métele también el triple ganador. ����‍♂️ #LukaFan ✋

���� This kid is unbelievable! 43/17/13 in playoffs against a great team and @ 21 years old. Throw in a buzzer beater, too! Nuts! #LukaFan ✋