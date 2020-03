La divertida broma de Shaquille O'Neal a LeBron en un Live de Instagram

LeBron James no encuentra manera de distraerse en medio de la cuarentena preventiva debido a la pandemia de Coronavirus que se vive en Estados Unidos y en el mundo entero.

Primero subió unas historias en su cuenta de Instagram en las que se comparó con el actor Tom Hanks en la película ‘Castaway’ (Náufrago) por el aislamiento que tiene en su casa y luego nos sorprendió con un divertido cruce de comentarios con Shaquille O'Neal en medio de un Live en Instagram.

En el minuto 3 con 55 segundos del video de el en vivo, Shaq le envió un divertido saludo a James en el que dijo de manera graciosa “Gran trasero”. Cuando LeBron se dio cuenta soltó un par de risas y le respondió con el mismo tono de humor.

“Hola Diesel. No sé qué está pasando, hombre. ¡Gran culo de barba!”, respondió LeBron. Frente a la noticia que se confirmaron dos casos de Coronavirus en Los Angeles Lakers, los directivos del equipo aún no dan a conocer la identidad de los jugadores, pero al parecer no sería James porque se la ha visto bastante activo en sus redes sociales sin hablar sobre este tema.

