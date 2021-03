LeBron sacó a bailar a Curry: paliza de los Lakers a Golden State Warriors

Hasta tuvo tiempo de reírse desde la banca! La jornada dominical de la NBA enfrentó a Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en una auténtica paliza que se vivió en el Staples Center. LeBron James y compañía le dieron un baile de principio a fin a los liderados por Stephen Curry.

La ofensiva de Los Angeles Lakers entró a toda máquina y metió los primeros ocho bombazos que tiraron. Golden State Warriors llegó a estar 18 puntos abajo y lo peor estaba por venir. Steve Kerr pateó el tablero y desde el minuto uno del segundo cuarto cambió toda la alineación titular

Nada sirvió… La primera mitad del juego terminó con un marcador que reflejó la paliza que le estaban dando a Curry y compañía: 73 a 44. ¿Esperanzas de una remontada? Ni cerca y los Warriors vivieron una pesadilla en la que hasta el mismo Stephen falló un tiro libre.

A LeBron le bastaron 24 minutos, no jugó el último cuarto vs. Warriors, para ser la figura del juego con 19 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Los Lakers estuvieron tan imparables que a James le entró hasta un triple largo con cristal y como si fuera poco ‘El Rey’ no paró de reírse durante todo el último cuarto.

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors: 1-1 en temporada 2020-21 NBA

Con la victoria de Los Angeles Lakets contra Golden State Warriors por 117 a 91 del domingo 28 de febrero, los enfrentamientos entre estos dos equipos en la temporada 2020-21 de la NBA quedaron 1-1 luego que Stephen Curry y compañía vencieran al equipo californiano el 18 de enero.

