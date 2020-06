Los Lakers le dan vía libre a Jason Kidd para que llegue a los Knicks

Este lunes, los New York Knicks recibieron el permiso de Los Angeles Lakers para poder entrevistar a Jason Kidd en la vacante que tienen como coach del equipo según informó Marc Stein, del The New York Times. De esta manera, otro nombre se suma a la baraja de candidatos.

Kidd se encuentra en el cargo de asistente personal del actual entrenador de los Lakers, Frank Vogel. Su experiencia como coach principal ha sido en los Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks, en donde estuvo del 2014 al 2018 y pudo entrenar al actual MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo.

LeBron James y Jason Kidd (Getty Images).

Aunque Kidd ya sostuvo las primeras conversiones con los Knicks el pasado viernes, se está a la espera de poder concretar una entrevista virtual antes que los Lakers tengan que viajar a Orlando en dos semanas para la reanudación de la temporada 2019/20 de la NBA.

Después de 22 partidos, la franquicia de Nueva York decidió despedir a David Fizdale y bajo la dirección del entrenador interino Mike Miller, los Knicks tuvieron una marca de 17 victorias y 27 derrotas en 2019 por lo que recomponer el camino es una necesidad de suma urgencia.

Otro de los candidatos que entrevistaran los Knicks es el actual asistente de los Golden State Warriors, Mike Brown. Cualquiera que sea elegido tendrá la ardua tarea de volver a llevar al equipo de Nueva York a los Playoffs ya que desde la campaña 2012/13 no lo hacen.

