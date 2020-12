Los equipos de MLB dispuestos a firmar a Yasiel Puig para temporada 2021

Tras un año donde no vio acción en la Major League Baseball (MLB), el jardinero derecho cubano Yasiel Puig estaría ad portas de regresar para la temporada 2021, y pese al tiempo sin jugar, existe una importante cantidad de franquicias interesadas en contratarlo.

La situación no es sencilla, es que luego de haber jugado por última vez en el 2019 con los Cleveland Indians, el centroamericano no quiere volver sólo por un año, ya que su apuesta es firmar un contrato de larga duración, por no menos de $100 millones de dólares.

A pesar de que pareciera una cifra inalcanzable, tomando en cuenta la época de pandemia por Coronavirus que se vive, existen franquicias de la MLB que estarían dispuestas a llegar a un acuerdo con Puig para que los represente en la temporada 2021, y los repasamos en Bolavip.

Los equipos MLB interesados en Yasiel Puig



Fue el equipo que más cerca estuvo de ficharlo para la temporada 2020, mas no llegaron a un acuerdo económico; de todas maneras, su copropietario Derek Jeter está dispuesto a invertir en él, tomando en cuenta sus números de bateo: .277/.348/.475, 132 jonrones y 415 remolcadas en 7 temporadas.

Fue otro de los equipos que negoció con Puig para ficharlo en la temporada 2020, y al igual que con los Marlins, no llegó a un acuerdo; para el 2021, tienen el presupuesto necesario para firmarlo, ya que necesitan urgente un outfielder y un bateador de fuerza.

Es el equipo que más dinero tiene en la actualidad. La franquicia más valiosa en la historia de los deportes en Estados Unidos, con Steve Cohen como su nuevo propietario, busca un jardinero y el cubano es uno de sus objetivos para el próximo certamen.

Con la llegada de Alex Cora como manager, los Medias Rojas buscarán regresar a una Serie Mundial de Béisbol luego de dos años, y si bien ya firmaron como jardinero a Hunter Renfroe, están buscando otro de sus características, mas tendrán que decidir entre Puig y Jackie Bradley Jr.

