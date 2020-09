La bomba que prepara ESPN para las transmisiones de Monday Night Football

El kickoff de la temporada 2020 de la NFL dio inició con la victoria clara de Kansas City Chiefs sobre Houston Texans este jueves y los primeros cambios en las trasmisiones de ESPN se vieron con el relato de Ciro Procuna y los comentarios de Pablo Viruega, pero aquí no paran las sorpresas del canal deportivo.

Como previa al partido inaugural de la temporada, Raúl Allegre confirmó en su cuenta de Instagram que no estará en las transmisiones de la NFL debido a que la pandemia del coronavirus cambio los planes que tenía por lo que ESPN tiene que llenar la vacante que dejó el reconocido analista mexicano.

Según una noticia que publicó el portal mexicano Vanguardia, la bomba que prepararía ESPN para las famosas transmisiones de Monday Night Football sería la incorporación del relator Enrique Garay para conformar una tripleta junto a Eduardo Varela y John Sutcliffe. ¿Se dará esta gran sorpresa?

El mismo Varela se encargó de sembrar el misterio en su cuenta de Twitter frente a la pregunta de un usuario que indagaba sobre quién lo acompañaría en las transmisiones de Monday Night Football. “Te enterarás el lunes”, respondió Eduardo. El misterio se revelará en menos de dos días con una doble cartelera.

Monday Night Football se estrena en la temporada 2020 de la NFL con dos grandes juegos: Pittsburgh Steelers contra New York Giants (19:10 ET) y Tennessee Titans frente a Denver Broncos (22:20 ET). La certeza es que en alguno de estos dos juegos se conocerá cuál es la sorpresa que trae ESPN.

