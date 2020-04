Marisa Glave explotó contra millonario dueño de Cineplanet por suspender a sus trabajadores

El COVID-19 está causando una doble reacción en la sociedad. Por un lado, hay muchos que se unen y solidarizan entre si, mientras por el otro hay sectores solo piensan en sus intereses sin precuparle el resto de las personas. Claramente, es una situación dificil para todos, pero se nota que el caracter democrático del virus va desapareciendo cuando este afecta a la economía.

Desde los primeros momentos, algunos fueron mostrando su verdadera cara. Cineplanet, por ejemplo, despidió a sus empleados, pero tras las duras críticas tuvo que dar vuelta atras. Hace solo unos días, el propio gobierno avaló la figura de la suspensión perfeta de labores. Esto no es más que no pagarle a los trabajadores, si ellos no pueden ejercer el empleo. Quedan entonces desemparados.

Obviamente, tras la disposición del ejecutivo, muchos aplicaron la medida, pues ella no distinguía si había riesgo de quiebra, si era pequeña o si era mediana. Todos podían hacerlo. Se comenzaron viralizar algunas empresas suspendían a sus empleados. En la últimas horas, Cineplanet se viralizó. La empresa ejecutó la medida.

CINEPLANET es de Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del Perú cuya fortuna equivale a 4.3 millones de salarios mínimos. Acaba de "suspender" a un montón de trabajadores. No nos vengan a decir que estaba al borde de la quiebra. #CuarentenaSinAbusos #QuePaguenLosRicos pic.twitter.com/GEdYGPmqAO — Samuel (@Samuel_31) April 20, 2020

Tras ello, se comenzaron a revisar las ganancias del cine y a su dueño. Los números de los años pasados, hay que decirlo, no estaban nada mal. Su principal accionista, Rodríguez Pastor, es, hoy por hoy, una de las personas más millonarias del país. La avalancha de críticas no tardó en llegar.

Marisa Glave, política peruana, también se manifestó: "¿País de renta media? ¿A un paso d entrar a la OCDE? Delirios que ocultan la verdad del hambre y la desigualdad". "Rodriguez Pastor, dueño de una de las fortunas más grandes del país, hace suspensión perfecta a cientos de jóvenes trabajadores de cineplanet #ImpuestoALosRicos", continuó con clara indignación. La medida del gobierno no fue para todos y eso está quedando en evidencia. Glave lo expresó ¡Firme y fuerte Marissa!

¿País d renta media? ¿A un paso d entrar a la OCDE? Delirios q ocultan la verdad del hambre y la desigualdad. Mientras tanto Rodriguez Pastor, dueño d una d las fortunas + grandes del país, hace suspensión perfecta a cientos d jóvenes trabajadores d cineplanet#ImpuestoALosRicos https://t.co/NPtYfBwnli — Marisa Glave (@MarisaGlave) April 20, 2020

