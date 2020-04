Mark Cuban de los Dallas Mavericks dio una fecha para posible regreso de NBA

La suspensión de la temporada regular es una situación sin precedentes que, hasta el sol de hoy, mantiene al comisionado Adam Silver y los fanáticos desvelados pensando qué le deparará el futuro al mejor baloncesto del mundo. Por los momentos, no existe ningún panorama claro sobre un posible regreso a las canchas.

Sin embargo, Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks; se mostró sumamente entustiasmado y optimista en una entrevista reciente, prediciendo que el torneo podría reanudarse a mediados de año, siempre y cuando continuaran los avances médicos y científicos al ritmo del día de hoy:

"Si todo nos sale bien no sería inconcebible - y esto lo digo con esperanza, no con conocimiento científico - que podamos jugar a principios de junio. Todo lo que sé de ciencia y lo que he leído me hace pensar que hay suficientes avances como para empezar a planificar el regreso. Soy un gran creyente de lo excepcional de los americanos y todo lo que escucho sobre avances médicos me hace sentirme muy positivo al respecto. Si tuviera que apostar, y esto es más una adivinanza que una apuesta, diría que a principios de junio veremos a los equipos de nuevo en la cancha", declaró el empresario.

De momento, han sido muchas las teorías y posibilidades que se han manejado para un potencial retorno de la liga. Algunos consideran que lo más sano sería encontrar un territorio neutral aislado del resto de la comunidad para disputar los partidos restantes o saltar directo a los playoffs.

Otros se rehúsan a completar el torneo con fanáticos, mientras que una facción minoritaria considera que lo más sano y productivo sería simplemente cancelarla. No obstante, las implicaciones económicas de esta decisión serían catastróficas para los propietarios, jugadores e incluso la organización.

