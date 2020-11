Mica Tinelli contó el motivo por el que con Licha López no duermen juntos

Ya bastante tiempo pasó desde que Lisandro López y Micaela Tinelli hicieron pública su relación y desde ese entonces, parecen avanzar a paso firme.

Muy cada tanto, se muestran en las redes sociales y en esta ocasión, fue ella la que se animó a contar algunos detalles de su intimidad.

Respondiendo dudas de sus seguidores, sorprendió a más de uno contando que junto al defensor de Boca, duermen separados.

"Nadie entiende que duermo en el living. Yo vengo con el combo de mis perros. Los que tienen perros lo van a entender", comenzó.

Luego, agregó: "Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León tienen sus mañas de noche. Roncan, Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, entiendo que él no".

Y cerró: "Yo me vengo acá, al living, me voy a quedar viendo una película. No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien”.

