La responsabilidad de Mike McCarthy en el fracaso de Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys tuvieron contra las cuerdas a Pittsburgh Steelers en la Semana 9 NFL, pero fallaron en la última jugada y ya se encuentran con un registro de 2-7. Los Playoffs parcen ser misión imposible y uno de los apuntados como responsable del fracaso es el head coach, Mike McCarthy.

Después de estar 10 años bajo la dirección técnica de Jason Garrett, los Cowboys tuvieron una marca de 85 victorias y 67 derrotas con solo dos victorias en Postemporada. McCarthy fue el elegido por Jerry Jones para dar ese salto de calidad y volver al Super Bowl después de 25 años sin hacerlo.

El principal objetivo de McCarthy con los Cowboys no era reconstruir a los Vaqueros sino aprovechar el talento de un roster que en las últimas cuatro temporadas no tuvo récord perdedor. La mala suerte no acompañó a Mike y la grave lesión de Dak Prescott marcó el rumbo perdedor de Dallas para esta campaña 2020.

Si hay un grado responsabilidad de Mike McCarthy en el fracaso de los Cowboys pasa por la elección del coordinador defensivo, Mike Nolan. La prensa dice que fue un favor que el head coach devolvió y los números no respaldan la tarea de Nolan: son de las peores defensivas en la NFL con un promedio de 32.2 puntos por juego.

El mal nivel de los Cowboys en la NFL

A Mike McCarthy no lo están ayudando, ni él mismo se ayuda. Por ejemplo, Ezekiel Elliott lleva cuatro balones perdidos y la táctica de decidir las jugadas en momentos importantes con base al análisis estadístico no ha funcionado. Incluso, se habló que el vestidor de Dallas Cowboys está roto con el cuerpo de entrenadores. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tiene el head coach en este fracaso?

