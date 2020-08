"Murieron por un mal operativo policial": Luz Salgado y su polémico like en twitter

Este domingo una triste noticia conmovió a los peruanos. Y es que durante la intervención policial de una discoteca que estaba efectuando una fiesta clandestina murieron 13 personas.

La catástrofe, como pasa en estos tiempo, activó las redes sociales. "Los Olivos" se hizo tendencia en twitter por todos los comentarios de la gente sobre el barrio donde ocurrió la desgracia.

Muchos de los comentarios buscaban responsables. La mayoría señalaba al organizador de la fiesta y al dueño del local por permitir este tipo de aglomeraciones en pleno estado de emrgencia.

Otros, sin embargo, señalaron también a los presentes, que también rompían la ley, y a la policía por sus formas, que ya están investigadas. Luz Salgado, por ejemplo, le dio like a un tweet que señalaba al operativo como el principal responsable.

Amanecer lamentablemente con la noticia de 13 jóvenes fallecidos sólo nos indica cuánto mal está nuestro País. Se exige prolija investigación, no puede ocultarse NADA, que no pase lo de Utopía donde aún no pagan todos los responsables ALO Fiscalía? — Luz Salgado (@LuzSalgado_R) August 23, 2020

"No, no murieron por ir a una fiesta, murieron por un mal operativo policial", señala el comentario de Jorge Villena que la excongresista le dio me gusta. "Tanto figurettismo del ministro del interior para que no pueda manejar una intervención!", señala otro de los comentarios que aprobó buscando claramente una crítica política a la catástrofe.

"Amanecer lamentablemente con la noticia de 13 jóvenes fallecidos sólo nos indica cuánto mal está nuestro País. Se exige prolija investigación, no puede ocultarse NADA", señaló ella misma más temprano. Sus likes, sin embargo, despiertan la polémica.

