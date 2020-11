Chris Bosh reveló cómo se enteró que LeBron James iba a dejar Miami Heat

LeBron James pasó cuatro años inolvidables en Miami Heat y aquella final perdida en el 2014 ante San Antonio Spurs fue la última imagen del Rey de la NBA con la playera de la franquicia. LeBron entendió que era el momento de regresar a Cleveland Cavaliers, donde logró conseguir el anillo que les había prometido.

LeBron James, Chris Bosh y Dwyane Wade formaron un tridente espectacular en Miami Heat, pero no pudieron ganar todas las Finales NBA que disputaron. Perdieron la primera ante Dallas Mavericks, consiguieron las dos siguientes ante Oklahoma City Thunder y los Spurs, pero cayeron en el último año con los dirigidos por Gregg Popovich, donde LeBron entendió que era momento de regresar.

Cleveland fue la franquicia beneficiada de aquella decisión de James, pero el jugador dejó atrás a toda una ciudad y a sus propios compañeros de equipo. De hecho, Chris Bosh relató cómo se enteró que el 6 de los Heat iba a abandonar el equipo, donde detalló que pensaba que LeBron regresaría para tomarse revancha.

Chris Bosh reveló cómo se enteró que LeBron James dejaría Miami Heat

En el programa All The Smoke, el exjugador contó que se enteró mediante un mensaje de texto por parte de LeBron James, pero que al principio no lo creía porque pensaba que iban a regresar un año más para ganar el anillo que les había quedado pendiente.

“En ese momento no lo entendí. En ese momento, en mi mente, estaba listo para volver a juntar al equipo para poder ganar, y realmente no fue así. Me ofendí al principio. Solo estaba pensando en cómo me sentía al respecto, a pesar de que Bron y yo habíamos hablado de ello”, relató. Miami Heat debió esperar seis años para volver a jugar unas Finales NBA y el propio LeBron se encargó de quitarles el sueño.

