Los cinco mejores jugadores que Michael Jordan venció en playoffs

Michael Jordan es para muchos el mejor jugador de la historia de la NBA, ya que además de su manera de jugar, se encargó de poner en fila a jugadores históricos y vencer a cada uno de ellos. Sin dudas, no hay nadie más en la historia de los deportes que haya podido realizar eso, por lo que es importante hacer un listado.

El quinto de la lista es, justamente, un jugador con el que Jordan siempre fue comparado y, como dejó en claro en The Last Dance, lo tomó como un desafío personal. Clyde Draxler, la leyenda de Portland Trail Blazers, fue un elemento extraordinario. No obstante, Su Majestad se encargó de derrotarlo en las Finales de 1992.

Patrick Ewing ilusionó a todo New York Knicks temporada a temporada, pero tuvo la mala fortuna de compartir conferencia con Chicago Bulls, quienes los vencieron en cuatro oportunidades por playoffs. Ni siquiera Ewing pudo derrotar a Jordan en 1993, cuando los Knicks tuvieron una temporada extraordinaria de 60 victorias.

Los tres mejores jugadores que Michael Jordan venció en playoffs

De acuerdo al sitio especializado Fadeway World, el tercero en discordia es Charles Barkley. Si bien Jordan ya lo había derrotado en dos oportunidades en playoffs cuando Barkley estaba en Philadelphia, la temporada 1993 fue especial, ya que Barkley fue el MVP en su primer año en Phoenix Suns. Michael se tomó eso como personal y promedió 41 puntos por partido en las Finales NBA, coronando el primer Three-Peat.

Situación similar a la de Barkley se dio con Karl Malone, quien lo venció en los votos por MVP de la temporada 1997. Eso no iba a ser problema para Michael Jordan, quien lo venció en las Finales de esa temporada y la siguiente, a pesar que Utah Jazz tenía un gran equipo con John Stockton desde la base.

Por último, el mejor rival de todos al cual Michael Jordan logró vencer no es otro que Magic Johnson. Su Majestad ganó el mano a mano en las Finales NBA de 1991 ante un Magic que había sido el MVP de la temporada anterior, siendo el mejor jugador al cual Mike venció alguna vez por los logros personales y grupales que la leyenda de Los Angeles Lakers consiguió en toda su carrera.

