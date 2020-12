Milwaukee Bucks se vengó de los playoffs y le dio una lección a Miami Heat

Milwaukee Bucks y Miami Heat se enfrentaron en la noche NBA de martes, en un partido que en la previa se vislumbraba mucho más parejo de lo que terminó siendo. No obstante, la baja de Jimmy Butler por la lesión en su tobillo derecho que sufrió en Navidad terminó pesando para que la visita se imponga de manera contundente.

El primer cuarto fue una demostración de la tendencia que se mantendría con el correr del resto de los minutos. Los Bucks comenzaron el juego con un parcial de 12-0, que se siguió estirando para pasar por un 25-6, hasta una máxima de 24 puntos en los primeros 12 minutos (43-19).

Si alguien esperaba una reacción por parte de los de Erick Spoelstra, están equivocados. Tyler Herro fue el único que dio la cara por los suyos, pero lo cierto es que no pudo impedir que Milwaukee llegue a sacar 32 puntos antes de que termine el primer tiempo. A falta de 30 segundos, los Bucks ya ganaban 83-51.

Milwaukee Bucks continuó aumentando diferencias con el correr de la noche, donde la misma llegó a ser de más de 40 puntos. Todo esto, gracias a un enorme Khris Middleton de 25 unidades y un Jrue Holiday de 24 y 7 asistencias, que ayudaron de sobremanera para el 144-97 final. Con la victoria, Milwaukee se puso 2-2, mientras que Miami ahora tiene récord perdedor con su 1-2.

Giannis Antetokounmpo y una noche tranquila

La Bestia Griega no tuvo su mejor noche en cuanto a puntos, terminando la misma con nueve unidades, seis asistencias y misma cantidad de rebotes. Si bien Giannis Antetokounmpo no jugó para aumentar sus promedios individuales, no hay dudas que por esta vez tampoco lo necesitaron y se terminaron llevando un triunfo que valdrá mucho en el futuro.

