Los Bucks creen que Giannis no será un ‘traidor’ como LeBron

Si uno mismo no se tiene confianza, quién más lo hace. Así piensan los Milwaukee Bucks con la novela del mercado 2020-21 de la NBA: ¿Giannis Antetokounmpo se va o se queda? Al final de la pasada campaña el panorama era oscuro, pero parece que la luz al final del túnel se ve cada vez más clara.

A pesar del deseo que no le cumplieron a Antetokounmpo de jugar con Bogdan Bogdanovic, los Bucks tiene la confianza que Giannis se quedará en Milwaukee y no hará la gran LeBron James: dejar el equipo en el que debutó en la NBA por ir en búsqueda del primer título.

“Desde el día en que terminó la temporada, no se sentían bien (los Bucks) con todo en ese momento, pero hable con esa gente. Son como, 'Mira, Giannis no es como Kevin Durant. Giannis no es como LeBron James. Este es un tipo diferente. Creemos que él está con nosotros. Creemos que se quedará '. Y lo han dicho constantemente”, dijo Brian Windhorst, de ESPN.

En los Bucks no hay apuros ya que la millonaria extensión de contrato de Antetokounmpo podría firmarse hasta el 21 diciembre y con la confianza al 110%, ven cada vez más cerca que Giannis no sea un ‘traidor’ como LeBron y guíe al equipo que lo vio debutar en la NBA al campeonato.

Giannis no haría lo de LeBron y se quedaría en los Bucks

“Si Giannis vuelve a comprometerse, si Giannis vuelve a firmar, ya sea este fin de semana o dentro de dos semanas, tiene hasta el 21 de diciembre. Los Bucks obtienen un A-plus en esta temporada baja. No necesariamente porque creo que hicieron los mejores movimientos, pero lograr que ese jugador se quede contigo, que te dé una pista, es un logro tan grande como un equipo como los Bucks”, concluyó Brian Windhorst.

Lee También