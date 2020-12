El enojo de LeBron James con entrenador de fútbol americano infantil que golpea a jugador

Cuando LeBron James se enoja, mejor hacerse un lado porque la puedes pasar mal. Y si bien son pocas las veces en que se le ve furioso al astro de la NBA, en Instagram mostró su rabia por el imperdonable ataque a un niño por parte de un entrenador de fútbol americano.

El jugador de Los Angeles Lakers observó con indignación el video subido por el miembro del Salón de la Fama de NFL, Shannon Sharpe, donde se observa a este hombre golpeando a un menor de nueve años, durante el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil en Kissimmee, Florida.

"No puede ser. Si estuviese ahí, y por más que no fuese mi hijo, hubiésemos cruzado más que palabras, lo juro" , aseguró LeBron en redes sociales.

Por su parte, el técnico del equipo Savanaah Gators, identificado como Alexis Cobb, ante las evidencias y la reacción que provocó en redes sociales, tuvo que salir a pedir disculpas por su actuar a través de un video.

"Me disculpo por mis acciones sobre lo sucedido hoy. Al final del día, soy un hombre y no voy a dar ninguna excusa por lo que hice. Estaba equivocado. Me disculpo con él, con los niños, con la ciudad y la familia", señaló el entrenador.