¿Qué harías en su lugar? Bradley Beal le responde a Los Angeles Lakers

Pese a haberse coronado hace seis días campeones de la National Basketball Association (NBA), en Los Angeles Lakers ya están pensando en reforzar su plantilla de cara a la temporada 2020-2021, y uno de los jugadores que les interesa fichar es el escolta Bradley Beal.

El valor de Washington Wizards, que no estuvo presente en la burbuja de Orlando por una lesión, ha sonado con fuerza junto al base Chris Paul, como dos fichas que les gustaría adquirir a la franquicia de California; sin embargo, el nacido en St. Louis, Misuri, ha dado su respuesta.

En conversación con el podcast On the Road with Buck & Phil, Beal dejó en claro que su futuro cercano no está en los Lakers, sino que en continuar su historia en la capital de Estados Unidos, a tal punto que les gustaría terminar su carrera en esa institución.

Beal, muy lejos de los Lakers



"Eso significaría todo para mí, hombre; soy un tipo leal. Yo quiero estar aquí. He firmado una extensión de contrato. Y eso significará mucho para mí. ¿Poder completar mi carrera en un único lugar? Sabes que sí, aunque es algo que no se vea a día de hoy", afirmó el escolta.

En ese sentido, Beal es enfático en agregar a su declaración que "quiero ganar y tenemos que ganar. Y sé que podemos ganar. Sé que este es un lugar en el que podemos ganar y sé que puedo conseguir que los jugadores vengan aquí para ganar".

Lo concreto es que ya ha comenzado la danza de nombres en los Lakers para poder reforzar una plantilla que buscará ganar el bicampeonato la próxima temporada y superar a Boston Celtics como la franquicia con más títulos en la historia en la NBA.

