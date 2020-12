Los regalos de la NBA que todo fanático quiere para Navidad

Cada vez falta menos y lo fanáticos de la NBA ya tachan los días en el calendario para que llegue el tan anhelado martes 22 de diciembre: día en el que inicia la temporada 2020-21 del mejor baloncesto del mundo. Y antes de un gran evento, siempre hay una buena antesala.

La NBA reveló una guía de los regalos que todo fanático quisiera tener para Navidad en la que hay ropa, accesorios y videojuegos. Entre los artículos más destacados se encuentran jerseys Hardwood Classics de Mitchell & Ness y las tradicionales gorras New Era del incio de la temporada.

Los regalos de lujo de la NBA los puedes conseguir en la tienda de la liga en México (Aristóteles 123) o en la tienda online. Así que si quieres enamorar a un verdadero fanático de la liga no lo pienses más y mira esta imperdible guía de obsequios. El único problema es que vas a querer comprar todo.

El tip off de la temporada regular 2020-21

El cita para los verdaderos fanáticos de la NBA es el martes 22 de diciembre cuando se dé el tip off de la temporada regular 2020-21con dos emocionantes juegos: Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors 19:00 ET y Los Angeles Lakers vs. LA Clippers a las 22:00 ET.

Los mejores regalos para un fanático de la NBA

Jersey de colección del All-Star Game de 1998 de Kareem Abdul Jabbar

Golden State Warriors New Era NBA Tip Off

Los Angeles Lakers Anthony Davis Funko

Nike Zoom Freak 1

Lee También