El intercambio bomba que los Warriors necesitan para ir por el título

Golden State Warriors iniciaría la temporada 2020-21 de la NBA como uno de los equipos candidatos a pelearle el título a Los Angeles Lakers, pero la lesión de Klay Thompson pone en duda la profundidad que puedan tener para ir por el campeonato… ¡Hay una solución!

Salvo Stephen Curry y Draymond Green, el resto de jugadores de los Warriors son de rol y muchos de ellos desempeñan un papel secundario. Es por eso que Wes Goldberg, presentador del podcast ‘Locked On Warriors’, propone el intercambio bomba que puede llevar a Golden State a la pela del título.

“Este es un equipo joven, van a depender de muchos jugadores jóvenes y está bien. Los prepara bien en el futuro. James Wiseman es probablemente el único chico de ese grupo con potencial de superestrella. Entonces, si está planeando para 2027-28, entonces genial”, afirmó Goldberg.

Sin dar nombres por el jugador que deberían ir los Warriors, Goldberg propone un paquete de jugadores que podría ofrecer Golden State para ir por un All-Star de la talla de James Harden, Russell Westbrook o Giannis Antetokounmpo. ¿Se arriesgará la franquicia de San Francisco?

“Un tipo como Kelly Oubre, que tiene un contrato que expira, puede volver a firmarlo al final del año o lo pueden cambiar antes de la fecha límite que pueden cumplir o simplemente dejarlo entrar en la agencia libre si no es un buen jugador. Estos son tipos, con Wiseman, Oubre y tal vez Wiggins, si pueden obtener mucho de ellos, son activos negociables. También tienen la selección de primera ronda de Minnesota, tienen su propia selección de primera ronda y luego no pueden intercambiar una selección de primera ronda, no creo que sea hasta 2027. Hay activos que podrían reunir en el caso de un comercio de superestrella”, concluyó Wes Goldberg.