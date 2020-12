OFICIAL: El calendario de la primera mitad de temporada 2020-2021 en NBA

La espera terminó. A través de sus canales oficiales, la National Basketball Association (NBA) ha revelado el calendario de partidos para la primera parte de la temporada 2020-2021, la cual comenzará el martes 22 de diciembre y tendrá una paralización el jueves 4 de marzo.

Según informó la competición en un comunicado oficial, se han programado el 52 por ciento de todos los partidos de la temporada regular, tomando en cuenta que cada equipo jugará un total de 72 encuentros, y en esta etapa, cada franquicia disputará 37 o 38 partidos, incluyendo un mínimo de 17 partidos en casa y un máximo de 20.

En la instancia se ratificaron los partidos que se jugarán en los primeros tres días de competencia: el Opening Day del martes 22, dos encuentros más para el miércoles 23, y previo descanso en Noche Buena, habrá cinco partidos en disputa el Día de Navidad, el viernes 25.

The NBA regular season game and broadcast schedule for the first half of the 2020-21 season begins December 22, 2020 and runs through March 4, 2021!



FULL SCHEDULE: https://t.co/tWuziferWB#KiaTipOff20 #OnlyHere

Los principales partidos de la primera mitad de temporada en NBA



Entre los partidos más destacados que se podrán observar en esta parte inicial del certamen aparecen el choque de hermanos entre Lonzo y LaMelo Ball, con sus respectivos equipos, New Orleans Pelicans y Charlotte Hornets, que se jugará el 8 de enero, desde las 7:30 PM (hora del Este).

Hornets vs. Pelicans. LaMelo vs. Lonzo. Brother vs. Brother.

Jan. 8, 7:30 PM ET on ESPN





Mientras que otro de los cruces importantes que se darán en esta primera mitad de temporada NBA, aparece el reencuentro de Russell Westbrook con los Houston Rockets, ahora defendiendo a Washington Wizards, programado para el 26 de enero (8:00 PM ET) y el 15 de febrero (7:00 PM ET).



Otros juegos destacados de la primera mitad en NBA



- 18 de enero: Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks

- 30 de enero: Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers

- 6 de febrero: Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

- 13 de febrero: Golden State Warriors vs. Brooklyn Nets

- 18 de febrero: Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers

