Ojo Baltimore Ravens: Lamar Jackson no se entrenó y es duda ante Cincinnati Bengals

Antes del inicio de la temporada de la NFL, Baltimore Ravens encabezaba la lista como el equipo favorito a hacerse con el Super Bowl LV junto a Kansas City Chiefs. No obstante, la dura derrota que le propinó el equipo de Patrick Mahomes y compañía sacaron a la luz todos los defectos y la franquicia de Maryland retrocedió varios pasos.

A pesar de ese partido, Lamar Jackson está teniendo una buena temporada en general y es fundamental para que los Ravens se ilusionen con el campeonato. Aunque, según las informaciones, no está al 100% físicamente. “Lamar Jackson no estuvo en la práctica del miércoles. Habló con los medios hoy temprano, pero estuvo ausente durante la visualización de los medios”, escribió Jamison Hensley, periodista de ESPN.

Si bien es alarmante que el último MVP de la NFL se ausente a un entrenamiento por un problema de lesión, Baltimore no lo considera grave y, si bien está listado como dudoso, estará el próximo domingo ante Cincinnati Bengals de Joe Burrow. Lógicamente, siempre y cuando los dolores se mantengan como están ahora y no suceda nada peor.

El gran defecto de los Ravens en lo que va de la temporada fueron los pases aéreos (31 de la NFL en lo que van de los juegos) y así lo dejo claro en diálogo con ESPN al ser consultado por la ofensiva del equipo: "No, no estoy feliz porque me gustaría conectarme con mis muchachos en esos pases", explicó el quarterback.

“Siento que hay muchas yardas y touchdowns que hemos dejado en el campo cuando no conectamos. Probablemente por eso nuestros lanzamientos no están donde se supone que deben estar. Pero siento que es temprano en la temporada”, finalizó Lamar Jackson, quien espera estar en la quinta semana de acción en la NFL.

