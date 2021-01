El factor x de Brady para vencer a Rogers no jugaría la Final de Conferencia

Tom Brady está a un partido de poder jugar su décimo Super Bowl y el domingo (15:05 ET) protagonizará un duelo imperdible contra Green Bay Packers en la Final de la Conferencia Nacional de los Playoffs NFL. Las novedades médicas de Tampa Bay Buccaneers no son buenas ya que el factor x está entre algodones.

Cuando Brady dirige la ofensiva de los Buccaneers tiene armas de sobra con Mike Evans, Chris Godwin y Rob Gronkowski; entre otras, pero quien podría ser el factor x para una posible victoria sobre Aaron Rodgers y compañía es Antonio Brown: experiencia y calidad garantizadas.

En el entrenamiento de este jueves, los medios de comunicación no vieron a Brown y se encendieron las alarmas porque el receptor tuvo una molestia en una de las rodillas durante el juego contra New Orleans Saints y a pesar que la resonancia magnética que le hicieron no arrojó alguna lesión importante, la presencia de Antonio está en duda para la Final de Conferencia.

Según Andy Reid, entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, la decisión si Antonio Brown jugará contra Green Bay Pakers se tomará minutos antes que empiece la Final de la Conferencia Nacional. El factor x de Tom Brady para ganarle a Aaron Rodgers está entre algodones.

Estadísticas de Antonio Brown en los Buccaneers

Con un rendimiento de menos a más, Antonio Brown regresó a la NFL luego de cumplir una sanción de ocho juegos y en la temporada 2020 acumula 483 yardas, 45 recepciones y cuatro touchdowns. Además, la recepción más de larga del experimentado receptor a Brady fue de 46 yardas.

