Los rivales que le quedan a los Steelers para lograr la campaña regular perfecta

Van once rivales y nadie puede con ellos. Los Pittsburgh Steelers no creen en nadie durante la temporada 2020 de la NFL y ya acumulan un invicto de once victorias único en la historia de la organización. ¿Terminarán sin perder o qué equipo les ganará? Análisis.

Sin Lamar Jackson, Baltimore Ravens hizo pasar apuros en la Semana 12 a los Steelers, quienes vencieron a uno de los rivales más duros que les podían quitar el invicto. De cara al final de la temporada, Pittsburgh tendrá cinco rivales para poder completar la campaña regular perfecta.

En la Semana 13, Ben Roethlisberger y compañía tienen un rival accesible para seguir invictos: Washington Football Team (7 de diciembre a las 17:00 ET). El siguiente contricante de los Steelers serán los Buffalo Bills en la Semana 14 el domingo 13 del mismo mes.

Si Pittsburgh Steelers se mantiene invictos después de estos dos juegos en la Semana 15 se enfrentarán a unos Cincinnati Bengals no tendrán a Joe Burrow por lesión. Una victoria, lo más factible. Llega el siguiente rival que serían los Indianapolis Colts y el invicto de los Acereros empieza temblar.

El invicto de los Pittsburgh Steelers en la NFL

En la Semana 16, los Steelers se enfrentarán a los Colts: el rival más duro que tendrán de cara a terminar la temporada 2020 de manera invicta. Sí Pittsburgh sale victorioso, solo les restará enfrentar a los Cleveland Browns en la Semana 17 para terminar la campaña perfecta. ¿Lo podrán hacer?

