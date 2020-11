La atrapada de estrella del novato sensación de los Dallas Cowboys

Desde que lo eligieron en el Draft ya se hablaban muy buenas cosas de sus cualidades técnicas. CeeDee Lamb es el novato sensación de los Dallas Cowboys y en el juego de la Semana 11 NFL contra Minnesota Vikings realizó una atrapada de antología.

El reloj marcaba que faltaban 5 minutos en el segundo cuarto y en una segunda oportunidad y gol Andy Dalton le tiró un pase a Lamb que solo un receptor con las capacidades técnicas de este novato podía atrapar. Con una maniobra única, CeeDee se estiró todo lo que pudo y…

No fue uno de los mejores pases de Dalton, de eso no hay dudas, pero Lamb semana tras semana sigue sorprendiendo y el juego entre Cowboys y Vikings no iba a ser la excepción. CeeDee giró todo el cuerpo y con la punta de las dedos se quedó con el ovoide para caer y asegurar el touchdown.

Atrapada hermosa de Ceedee Lamb �� pic.twitter.com/mEWPa04bI3 — DG (@DepGbal) November 22, 2020

CeeDee Lamb, el mejor novato en la historia de los Cowboys

Con las tres recepciones que llevaba CeeDee Lamb hasta el tercer cuarto del juego entre Minnesota Vikings y Dallas Cowboys, el receptor se convirtió en el novato con más atrapadas (47) en la historia de los Vaqueros al superar las 46 de Bob Hayes.

Otras de las marcas que Lamb está por romper es la mayor cantidad de yardas para un receptor novato. Hasta antes del juego de la Semana 11 contra los Vikings, el receptor de los Vaqueros acumulaba 595 yardas y está a 408 de la marca que ostenta Hayes con 1.003

