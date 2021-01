¡Llegó la Fiesta Grande! Con tres partidos comienzan los playoffs de NFL

Se acabó la espera. Tras una temporada regular 2020 marcada por la pandemia del Coronavirus, suspensión de juegos y la ausencia de fanáticos en los estadios, comienza la instancia más esperada por quienes seguimos la National Football League (NFL): la Fiesta Grande de los playoffs.

Por primera vez en la historia de la competición, se han clasificado 14 equipos para la postemporada, donde el primer paso que se tiene que dar es la ronda de comodines, donde 12 franquicias buscarán una de las seis plazas para la ronda divisional, donde le esperan los dos mejores equipos del año: Kansas City Chiefs y Green Bay Packers.

Los playoffs comenzarán este sábado con tres partidos: uno de la Conferencia Americana entre Buffalo Bills e Indianapolis Colts, a partir de las 1:05 PM (hora del Este); más otros dos de la Nacional, comenzando con Seattle Seahawks, de su máxima figura Russell Wilson, frente a Los Angeles Rams (4:40 PM ET).

Comienzan los playoffs de NFL



Pero sin dudas el partido más esperado de esta jornada se llevará a cabo en Landover, Maryland (8:15 PM ET), donde el local Washington Football Team, en su primera temporada con este nuevo nombre, recibirá a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, que buscarán ratificar el favoritismo de la previa.

La ronda de comodines en NFL Playoffs continuará este domingo 10 de enero con otros tres compromisos: Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens (1:05 PM ET), New Orleans Saints ante Chicago Bears (4:40 PM ET) y Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns (8:15 PM ET).

Quienes logren la victoria en estos compromisos, volverán a jugar este sábado 16 y domingo 17 de enero, en las rondas divisionales, donde se encontrarán con Chiefs y Packers, en la lucha por llegar al Super Bowl LV, del 7 de febrero en Tampa, Florida.

