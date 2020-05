Picante: la foto con la que Grego Rossello le deseó feliz cumpleaños a Nati Jota

Una semana para mi cumpleaños, qué te parece? El 26 cumplo 26, nunca me va a volver a pasar ����‍♀️ No tiene nada de loco o especial pero siempre me gustan las cosas que pasan una sola vez, o por primera vez, o por última vez �� De sensible y buscacuentos, nomás �� Sobre cumplir en cuarentena no digo nada porque hace 60 días que está cumpliendo gente encerrada así que ya dijeron mil cosas. Rt a todo ��

A post shared by NATI JOTA ������‍♀️ (@natijota) on May 19, 2020 at 12:35pm PDT