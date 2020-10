La Semana 4 está en marcha: los equipos favoritos de las casas de apuestas

Se cumplirá el primer mes de la NFL y con el sueño de todo fanático que no pare la acción de fútbol americano, entramos a la Semana 4 con una nueva jornada de partidos imperdibles. El kick off de esta nueva fecha de la liga, se dio con el juego de Thursday Night Football entre Denver Broncos y New York Jets.

En contra de todo pronóstico, se vivió un gran juego que terminó con una victoria de los Broncos por 37 puntos a 28 con un touchdown épico de Sam Darnold. Ahora, sin más espera, te traemos los equipos favoritos de la Semana 4 según la casa de apuestas Draft Kings, con sus respectivas líneas de dinero (Money Lines), y los pronósticos del portal especializado Primero y Diez.

Pronósticos y favoritos de las casas de apuestas Semana 4 NFL

- Favorito: Rams -800

- Pronóstico: victoria de los Rams por 34 a 14.

- Favorito: 49ers -312

- Pronóstico: triunfo de los 49ers por 27 a 19.

- Favorito: Texans -192

- Pronóstico: victoria de los Texans por 34 a 29.

- Favorito: Colts -150

- Pronóstico: victoria de los Bears por 19 a 15.

- Favorito: Ravens -1000

- Pronóstico: victoria de los Ravens por 25 a 13.

- Favorito: Chiefs -286

- Pronóstico: triunfo de los Chiefs por 27 a 25.

- Favorito: Cowboys -225

- Pronóstico: victoria de los Cowboys por 29 a 27.

- Favorito: Saints -200

- Pronóstico: triunfo de los Saints por 32 a 24.

- Favorito: Cardinals -175

- Pronóstico: victoria de los Cardinals por 30 a 27.

- Favorito: Buccaneers -312

- Pronóstico: triunfo de los Buccaneers por 21 a 19.

- Favorito: Packers -333

- Pronóstico: victoria de los Packers por 29 a 19.

- Favorito: Seahawks -275

- Pronóstico: triunfo de los Seahawks por 34 a 27.

- Favorito: Bengals -143

- Pronóstico: victoria de los Jaguars por 34 a 33.

- Favorito: Bills -182

- Pronóstico: triunfo de los Bills por 27 a 20.

