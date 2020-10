Una Semana 7 de NFL imperdible: los favoritos según las casas de apuestas

El Thursday Night Football no para de sorprendernos en esta temporada 2020 NFL y en la Semana 7 se volvió a vivir un duelo apasionante con la victoria por 22 puntos a 21 de Philadelphia Eagles sobre New York Giants con un blooper épico del quarterback Daniel Jones.

Nos tardamos, pero llegamos y nuestra habitual nota sobre sobre las predicciones de los expertos para la Semana 7 NFL ya está aquí. A continuación, te presentaremos los equipos favoritos según la casa de apuestas Draft Kings, con sus respectivas líneas de dinero (Money Lines), y los pronósticos del portal especializado Primero y Diez.

Con grandes encuentros como Pittsburgh Steelers vs. Tennessee Titans, Tampa Bay Buccaneers frente a Las Vegas Raiders y San Francisco 49ers contra New England Patriots, es mejor ir a lo seguro, así que no lo dudes y ve por ellos: los equipos favoritos de la Semana 6 según las casas de apuestas.

Pronósticos y favoritos de las casas de apuestas Semana 6 NFL

- Favorito: Washington -110

- Pronóstico: victoria de los Cowboys por 20 a 17.

- Favorito: Browns -192

- Pronóstico: triunfo de los Browns por 35 a 20.

- Favorito: Titans -125

- Pronóstico: victoria de los Steelers por 26 a 23.

- Favorito: Falcons -125

- Pronóstico: triunfo de los Falcons por 30 a 25.

- Favorito: Bills -550

- Pronóstico: victoria de los Bills por 27 a 10.

- Favorito: Seahawks -182

- Pronóstico: triunfo de los Seahawks por 32 a 29.

- Favorito: Chiefs -350

- Pronóstico: victoria de los Chiefs por 29 a 25.

- Favorito: Saints -300

- Pronóstico: triunfo de los Saints por 32 a 26.

- Favorito: Chargers -357

- Pronóstico: victoria de los Chargers por 30 a 20.

- Favorito: Buccaneers -225

- Pronóstico: triunfo de los Buccaneers por 30 a 17.

- Favorito: Patriots -143

- Pronóstico: victoria de los Patriots por 24 a 21.

- Favorito: Rams -275

- Pronóstico: triunfo de los Rams por 25 a 17.

- Favorito: Packers -182

- Pronóstico: victoria de los Packers por 35 a 25.

Lee También