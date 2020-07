Qué canal transmite Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps por el torneo MLS is Back

Chicago Fire y Vancouver Whitecaps se enfrentarán este jueves por la tercera jornada de la fase de grupos del torneo MLS is Back.

Vancouver se encuentra en el último puesto del grupo sin unidades y sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase son muy escasas.

Chicago, por su parte, marcha tercero con tres puntos y le alcanzará con un empate para lograr la clasificación.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps?

El partido de Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps por la tercera jornada del torneo MLS is Back será este jueves 23 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex, Florida.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 06:00 PT/ 09:00 ET

CDMX: 08:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: ESPN+, ESPN, ESPN 3, ESPN Deportes

Canada: TSN 1, TSN 4

México: ESPN

Sudamérica: ESPN 2

