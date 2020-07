Qué canal transmite Portland Timbers vs. Houston Dynamo por el torneo MLS is Back

Portland Timbers y Houston Dynamo se enfrentarán este sábado por la segunda jornada del torneo MLS is Back.

Portland tuvo un buen comienzo de torneo con una victoria por 2 a 1 sobre LA Galaxy. Las anotaciones fueron producto de Jeremy Ebobisse y Sebastián Blanco.

Houston, por su parte, igualó 3 a 3 frente a LAFC con dos goles de Memo Rodríguez y uno de Alberth Elis.

Día y horario: ¿cuándo es el partido de Portland Timbers vs. Houston Dynamo?

El partido de Portland Timbers vs. Houston Dynamo por la segunda jornada del torneo MLS is Back será este sábado 18 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Horario del partido según cada país:

Argentina: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

México: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: ESPN2, ESPN Deportes

Canada: TSN, TSN App

México: ESPN

Sudamérica: FOX Sports 2 y ESPN Play

