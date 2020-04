Redoblaron la apuesta: famosos argentinos cantaron "Hey Jude" diciendo "Che, vos"

IMAGINÁ que todos vivimos la vida en paz �� No importa de dónde seas ni quién seas, de esta salimos todos JUNTOS �� Gal Gadot lo hizo en EE.UU y me llegó, espero que les llegue de la misma manera �� Algunos amigos, otros conocidos pero todos UNIDOS por la misma CAUSA �� Muchas gracias a las personas maravillosas que participaron de este video que hice desde el corazón �� @matiale77 @josemariamuscari @priscilacrivo @ivocutzarida @danielacantante @diegodiaz.tyc @danielcampomenosi @santi_ladino @acherubito @ceciliapirolo @leocentenook @anamaferreira @willyquiros22 @dianadeglauy @caritoiba @tato_aguilera @mirtabusnelli @inespalomboo @buffarini07 @totiricaud @ricardopita1979 @charritopadrote @jmlegui @elpurre @seba_naon @gracielatenenbaum @agusbernasconi07 @esthergorisok @fedebaronok @escuderosilvina @mercedesninci1 @belufrancese @tonyarrighi @victorianajda @jdiazok @ignaciomontesgonzalez @antaboada @guarnacocinero @gasvietto6 @milittabora Gracias @soyezeok #quedateencasa #yomequedoencasa #cuarentena #argentina����

