Se abre el debate: Salón de la Fama dice que Brady no es el ‘GOAT’ de la NFL

El miembro del Salón de la Fama y actual analista del canal Fox Sports, Terry Bradshaw, siempre se ha caracterizado por no tener problema en decir lo que piensa a pesar que vaya en contra de lo que muchos opinen y en esta ocasión se unió al debate sobre quién es el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL.

Es indudable que Tom Brady siempre aparece en la baraja de candidatos para responder esta pregunta, pero ni los seis Super Bowls que ganó con los New England Patriots fueron argumento suficiente para convencer a Bradshaw que el QB de los Tampa Bay Buccaneers es el ‘GOAT’ de la NFL.

“No creo que sea el mejor quarterback de todos los tiempos (…) Es difícil decirlo. Puede que sea el mejor quarterback que hemos tenido en los últimos 30 años. ¿Es mejor que (Roger) Staubach? No. ¿Es mejor que Dan Fouts? No. ¿Dan Marino? No. Estoy hablando de talento”, dijo la exleyenda de la NFL en una entrevista con 93.7 The Fan.

Cuando le consultaron por la cantidad de títulos que tiene Brady, Bradshaw comentó que “¿tiene más Super Bowls que nadie? Sí. Por lo tanto, es el mejor. No tengo ningún problema en decirlo. Si tienes la mayoría de los Super Bowls, puedes estar allí, pero no pongo a nadie como el mejor de todos los tiempos. ¿Es mejor que Montana? No, en mi opinión. ¿Es mejor que Drew Brees? Sí, tal vez”.

Parece que Tom Brady no es del agrado del exmariscal de campo de los Pittsburgh Steelers porque en días anteriores criticó la decisión del QB de salir de los New England Patriots. “Estoy un poco cansado de toda esta telenovela entre él y (Bill) Belichick”, concluyó Teddy Bradshaw.

