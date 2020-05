The Last Dance: Las cinco personas más mencionadas en Twitter durante la serie de Michael Jordan y Chicago Bulls

No cabe duda alguna que el documental The Last Dance, que nos mostró como nunca la intimidad de los Chicago Bulls y de su máxima figura Michael Jordan camino a ganar su sexto anillo de campeón en la NBA, se ha convertido en un fenómeno de masas provocado por las redes sociales y la pandemia del Coronavirus.

Por lo mismo, no sorprende que durante las cinco semanas en que se exhibieron los 10 capítulos de la serie, a través de ESPN y Netflix, en todas ellas fue tendencia en Twitter, ya sean por las historias contadas por Su Majestad, o por la participación de otros personajes durante las historias.

Michael Jordan, el Más Grande de todos los tiempos (Foto: Chicago Bulls)

Por lo mismo, a través de sus redes sociales, el principal noticiero de ESPN, Sportscenter, reveló quiénes fueron las cinco personas más mencionadas durante estas semanas de emisión del documental, donde como era de esperarse el nombre más leído y buscado en la red de microblogging fue el de Michael Jordan.

The five-most mentioned people during #TheLastDance per @Twitter:



1. Michael Jordan

2. LeBron James

3. Kobe Bryant

4. Dennis Rodman

5. Scottie Pippen pic.twitter.com/zbCpSxz9cO — SportsCenter (@SportsCenter) May 18, 2020

La sorpresa fue que, sin siquiera aparecer un segundo en la serie, el segundo nombre más mencionado por los fanáticos fue el de LeBron James, y por una razón bastante obvia, como son las comparaciones que aficionados y jugadores actuales de la NBA han realizado entre el Rey y Air.

Completan el Top 5 de menciones durante The Last Dance el fallecido astro de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, quien tuvo una aparición especial en el episodio 5 hablando sobre cómo lo influenció Jordan, y luego aparecen los dos escuderos de MJ en los Bulls, como son Dennis Rodman y Scottie Pippen.

