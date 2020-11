Todos lloran con el mensaje de Charly García para Diego: "Esperame ahí, invita la casa"

En el quizá día más triste de la historia de nuestro país, Diego Armando Maradona falleció a sus 60 años.

El mejor de la historia sufrió un paro cardiorespiratorio ayer en su casa de Tigre, donde se encontraba recuperándose tras una operación.

"Lo más lindo que te puede pasar es saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Tenerla en tus manos. Fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa Copa, y le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista"



"Lo más lindo que te puede pasar es saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Tenerla en tus manos. Fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa Copa, y le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista"

- Diego Armando Maradona.

Miles y millones de personas lo despiden, a su manera, en diferentes partes del mundo.

En las redes sociales, uno de los que supo ser su amigo y compañero de mil batallas le dejó un hermoso mensaje horas después de conocerse la noticia.

Se trata de Charly García, quizá el músico más emblemático de la historia nacional, quien narró una breve anécdota.

"¿Sabes lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ¿Éste no es el que juega al voley? ¡¡¡Rock and roll fierita!!!", escribió.

+ El mensaje completo:

"Carta para el 10 :

Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas.

Cuando te pregunté:

Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra

al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas”

Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos .

Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena.



Espérame ahí... Invita la casa.

No te equivoques con el paraíso"

