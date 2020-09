Jornada imperdible en la NFL: los juegos por TV de la Semana 4

Se cumple el primer mes de la temporada 2020 de la NFL y con el deseo que nunca paren las jornadas de fútbol americano, traemos nuestra tradicional nota en la que te contamos los partidos de la parrilla de TV de las trasmisiones NFL. ¡Tendremos unos juegos de la Semana 4 imperdibles!

Los partidos de la Semana 4 de la NFL tienen su primera función con el juego de Thursday Night Football que disputarán los Denver Broncos contra New York Jets en el MetLife Stadium. Este partido será a las 20:20 ET y contará con la transmisión de Fox Sports para México y Centroamérica.

En la jornada dominical de la Semana 4 de este domingo 4 de octubre se transmitirán seis partidos NFL televisados para México y Latinoamérica: la jornada de NFL por Fox inicia con el juego Los Angeles Chargers vs. Tampa Bay Buccaneers a las 13:00 ET en el Raymond James Stadium y lo transmitirá Fox Sports 2.

El segundo partido del domingo de las transmisiones NFL para México y Latinoamérica se dará por el canal afizzionados: Cleveland Browns enfrenta a Dallas Cowboys las 13:00 ET. Por su parte, Fox Sports 2 emitirá el juego entre New York Giants y Los Angeles Rams a las 16:06 ET en el Sofi Stadium.

NFL México

La jornada del domingo continúa con las trasmisiones NFL para México y Latinoamérica con el partido entre Buffalo Bills y Las Vegas Raiders a las 16:25 ET por Fox Sports, mientras que en este mismo horario TUDN y canal Nu9ve emitirá New England Patriots vs. Kansas City Chiefs.

Los partidos de la Semana 4 de la NFL del domingo 4 de octubre se cierra con la transmisión por parte ESPN 2 del juego de Sunday Night Football entre Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers a las 20:20 ET en el Levi´s Stadium.

Monday Night Football

Para el lunes a la noche (20:15 ET) saca espacio en tu agenda porque te traemos uno de los juegos estelares de la Semana 4 de la NFL con el partido entre Atlanta Falcons y Green Bay Packers. El duelo en el Lambeau Field será transmitido por ESPN.

