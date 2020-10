Pegaditos al TV: los partidos de la Semana 5 que tendrán transmisión

En medio de la incertidumbre por múltiples casos de coronavirus en varios equipos de la NFL (Titans y Patriots), la Semana 5 inicia este jueves y en nuestra habitual entrega te traemos los partidos de la parrilla de TV de las trasmisiones NFL con una gran posibilidad que haya modificaciones.

Mientras eso sucede y pidiendo a los dioses de los emparrillados que se pueda jugar la Semana 5 completa, te contamos que Thursday Night Football trae un encuentro estelar entre Tampa Bay Buccaneers y Chicago Bears en el Soldier Field. Este partido será a las 20:20 ET y contará con la transmisión de Fox Sports para México y Centroamérica.

En la acción dominical de la Semana 5 de este domingo 11 de octubre se transmitirán siete partidos, si el juego de los Titans no se posterga, NFL televisados para México y Latinoamérica. La jornada de NFL por Fox inicia justamente con el partido entre el equipo de Tennessee y Bufallo Bills a las 13:00 ET en el Nissan Stadium y lo transmitirá Fox Sports 2.

El segundo partido del domingo de las transmisiones NFL para México y Latinoamérica se dará por el canal afizzionados: Philadelphia Eagles enfrenta a Pittsburgh Steelers a las 13:00 ET. Por su parte, Fox Sports emitirá el juego entre Las Vegas Raiders y Kansas City Chiefs en el mismo horario.

NFL México

La jornada del domingo continúa con las trasmisiones NFL para México y Latinoamérica con el partido entre Miami Dolphins y San Francisco 49ers a las 16:05 ET por Fox Sports 2, mientras que New York Giants vs. Dallas Cowboys irá por Fox Sport a las 16:25 ET.

Los partidos de la Semana 5 de la NFL del domingo 11 de octubre se cierra con la transmisión de dos juegos: Denver Broncos vs. New England Patriots (16:25 ET) por canal Nu9ve y el juego de Sunday Night Football entre Minnesota Vikings y Seattle Seahawks a las 20:20 ET por ESPN 3, si es necesario un sexto juego en las Finales de la NBA, sino podría pasar a ESPN O ESPN 2.

Monday Night Football

Para el lunes a la noche (20:50 ET) no hagas planes porque te traemos uno de los grandes juegos de la Semana 5 de la NFL con el partido entre Los Angeles Chargers y New Orleans Saints. El duelo en el Mercedes-Benz Superdome será transmitido por ESPN 2

