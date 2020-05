Von Miller reveló la dura batalla que da para vencer al Coronavirus

Se convirtió en el ícono de los deportistas en Estados Unidos que sufrió con la pandemia del Coronavirus, y a casi un mes de haber estado al borde de la muerte, por contraer el COVID-19, el corredor de Denver Broncos, Von Miller, reveló cómo fue su experiencia de batallar con esta enfermedad que ha puesto en jaque al mundo.

Lo hizo en conversación con el Washington Post, donde comentó las diversas problemáticas que vivió en este tiempo, señalando que "mis pulmones estaban apretados", agregando que "mi nebulizador para el asma me ayudó, pero todavía no parecía que se suponía que debía hacerlo. Esa fue la parte más aterradora. Solo me dormí sabiendo que mi nivel de oxígeno podía bajar y que podía despertarme y tener que ir al hospital".

Von Miller va por su 10° temporada en los Broncos (Foto: Getty)

Junto con expresar que experimentó una pérdida de apetito, sabor y olor, el deportista reconoció que "los primeros cuatro o cinco días estuve sinceramente nervioso; no diría que pensé que iba a morir ni nada de eso, pero se me pasó por la cabeza un poco", añadiendo que todavía está en tratamiento de recuperación.

NFL star Von Miller details "frightening" coronavirus experience, thoughts on 2020 season https://t.co/FEiRaw2ztU — The Washington Post (@washingtonpost) May 13, 2020

"Todavía siento que mis pulmones intentan ponerse en forma, es todo el desgaste que pone en tus pulmones", añadió Von Miller, quien consultado por las posibles medidas de que pueda tomar la NFL para prevenir más contagios de cara a la próxima temporada, espera que no comentan errores.

"Quiero asegurarme de que todavía puedo entregar el fútbol a los fanáticos, pero quiero hacerlo de la manera más segura posible. No estoy cortando esquinas cuando se trata de eso", sentenció Miller.

Lee También