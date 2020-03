¿Qué? Warriors temían que Stephen Curry tuviera coronavirus

El COVID-19 ha tocado la puerta del mejor baloncesto del mundo, por lo que la liga decidió suspender actividades y prohibirles a los jugadores realizar prácticas grupales hasta nuevo aviso.

De momento, tan solo Rudy Gobert, Donovan Mitchell y Christian Wood han dado positivo para la pandemia. Sin embargo, desde el seno de los Golden State Warriors existía el temor de que Stephen Curry pudiera estar enfermo.

Steve Kerr, Steph Curry and Klay Thomspon show support for Oakland anti-gun-violence program, writes @ScottOstler https://t.co/8JYxEfIQQs — Sporting Green (@SportingGreenSF) March 8, 2020

Y es que, tan solo un par de días después de enfrentarse a los Toronto Raptors, el base estrella de los Warriors había presentado síntomas de gripe, lo cual generó remordimiento y temor en el entrenador Steve Kerr:

"Estábamos muy preocupados de que tal vez tuviera coronavirus. Por eso nuestros doctores estaban muy encima del caso. Me sentí culpable porque jugó en Toronto y al día siguiente fuimos a una marcha y algunas reuiones. Cuando se mostró enfermo pensé 'Oh, Dios'. Tuve que enviarlo a casa. No había estado enfermo antes, pero tuvo un gran día. Regresó (después de una lesión) y gastó mucha energía y emoción en el partido. Me sentí responsable porque fui yo el que lo invitó a participar en las festividades en Oakland, pero me aseguró que (su enfermedad) no tuvo nada que ver con eso", declaró Kerr.

Steph Curry se encargará de que ningún niño de Oakland que depende del colegio para tener su comida diaria se quede sin alimentos debido a la suspensión de las clases por la pandemia del #Coronavirus



Gran gesto �������� @StephenCurry30



pic.twitter.com/zY3PwFsEF1 — Alberto B. Sandoval (@speakersecurity) March 14, 2020

Afortunadamente, lo de Curry no pasó de un simple resfriado común y no hubo nada que lamentar. De momento, no queda más remedio que tomar previsiones y quedarse en casa mientras todo vuelve a la normalidad.

