Yadier Molina acusó un complot de la MLB en su contra por no estar nominado al Guante de Oro

Luego que este jueves se revelaran los 56 jugadores candidatos al premio Guante de Oro 2020 a los mejores jugadores en posiciones defensivas de la temporada en Major League Baseball (MLB), el receptor de St. Louis Cardinals, el puertorriqueño Yadier Molina, quedó disconforme al no estar presente.

Así lo hizo saber minutos más tarde en su cuenta de Instagram, donde mostrando una imagen recibiendo el galardón en el año 2018, el noveno de su carrera en Grandes Ligas, acusó a la organización de realizar un complot en su contra, posteo que finalmente borró de la red social.

Cabe señalar que Molina lleva 17 temporadas como receptor de los Cardinals, donde ha ganado nueve veces el Guante de Oro, entre 2008 y 2015, recibiendo el último en 2018, quedando a uno del mejor catcher de la historia, como Johnny Bench, y a dos del más ganador de todos, el boricua Iván Rodríguez, con 11.

El desahogo de Molina



"Ahora.... veo una injusticia a los que deciden quién o no... no sé si es MLB o quien sea, pero está claramente que no quieren que este boricua jibarito empate con el gran Johnny Bench", escribió el receptor.

El desahogo de Yadier Molina que después borró (Instagram)

No se quedó allí, pues Molina agregó en su desahogo que "es una pena que me juzguen por no apoyar en nada a la liga y no ser el 'puppet' de ellos... para mi, a mis 38 años sigo siendo el mejor... pregúntele a cada catcher en la MLB y ellos te dirán".

Cabe señalar que en la Liga Nacional, los candidatos elegidos al Guante de Oro 2020 fueron Tucker Barnhart (Cincinnati Reds), Wilson Contreras (Chicago Cubs) y Jacob Stallings (Pittsburgh Pirates).

